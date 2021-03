Regional 23/03/2021 09:09 MIchel Ferreira de Souza/Assessoria Estado pode ser obrigado a indenizar segmentos afetados por medidas restritivas Foto: Fablício Rodrigues/AL Microempreendedores individuais, varejistas, entre outros segmentos produtivos, afetados diretamente pela imposição de medidas restritivas para frear o avanço da Covid-19, podem ser ressarcidos financeiramente. É o que prevê o Projeto de Lei 181/2021, em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). De autoria do deputado estadual Xuxu Dal Molin (PSC), a propositura busca a responsabilização civil do Estado mediante o pagamento de indenização por danos materiais. “É notório que as restrições de funcionamento do comércio e a proibição da circulação de pessoas, em determinados horários, trouxe perdas irreparáveis ao setor produtivo. Sendo assim, nada mais justo que o órgão impositor, neste caso o governo de Mato Grosso, seja responsabilizado pelos eventuais danos causados”, ressalta o parlamentar. Conforme o texto, para pleitear a indenização, a parte interessada precisa comprovar a paralisação temporária e/ou definitiva de suas atividades econômicas, além de demonstrar os prejuízos sofridos. O parágrafo 3º de lei, especifica que cabe ao Poder Executivo regulamentar as formas de ressarcimento e de comprovação dos danos. “Recentemente o governo estadual anunciou um pacote emergencial para socorrer o setor de bares, restaurantes e o setor de eventos. Uma ação louvável, reconheço. Entretanto, a abertura de linhas de créditos subsidiadas trata de empréstimo e não da reparação do dano, propriamente dito, em decorrência das medidas impostas”, disse Dal Molin acrescentando que o “o projeto não tem caráter punitivo, mas, sim, de recompensação financeira aos verdadeiros prejudicados”. “A existência do Estado se deve ao pagamento de impostos. Se o Estado implementa medidas que resultem no ‘fechamento’ de empresas e na redução de tributos, nada mais justo, que, este mesmo Estado, apresente ações a fim de manter esse círculo virtuoso (...). É preciso levar em consideração que o fechamento de empresas e a destituição de postos de trabalho trazem consigo o empobrecimento, quando não dizer, a miséria ao elo mais frágil dessa relação que é o trabalhador”, finaliza Xuxu Dal Molin.

