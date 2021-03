Regional 23/03/2021 16:17 Reporter MT MT - Pais de paciente espancam enfermeira dentro de UPA por demora no atendimento Vítima levou tapa no rosto e foi jogada contra o chão por casal que não conseguiu consulta médica para o filho. Caso foi registrado em Sorriso. RepórterMT/Ilustrativa Uma enfermeira, 41 anos, foi espancada por pais que aguardavam atendimento para o filho durante a noite do último domingo (21) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Centro de Sorriso. De acordo com a ocorrência, um casal, ele 29 anos e ela, 22, chegou à unidade de saúde com a criança e ficou aguardando atendimento. Em determinado momento, o casal teria começado a cobrar para que o menino fosse atendido logo dando início a uma discussão com a enfermeira e gerando tumulto. Alterados, os pais da criança partiram para cima da profissional, que foi agredida com tapas no rosto, empurrada e jogada no chão. Após as agressões, o homem fugiu e a mulher continuou a aguardar atendimento para a criança. Instantes depois, a irmã da acusada chegou à UPA e começou novo tumulto, fazendo ameaças aos profissionais. A Polícia Militar (PM) foi acionada e prendeu as acusadas. Por ter um menor envolvido, os militares solicitaram a presença de um conselheiro tutelar, que se responsabilizou pela criança, aguardou o atendimento do menino e o encaminhou a um abrigo. A enfermeira, que apresentava lesões nos braços e no rosto, relatou todos os fatos e denunciou o caso. As mulheres foram presas em flagrante e autuadas por crime de lesão corporal. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde as duas foram entregues, ouvidas pelo delegado de plantão e colocados à disposição da Justiça. Ainda durante os procedimentos na delegacia, o acusado chegou à unidade policial e acabou preso junto da esposa e da cunhada.

