Polícia mira desvio de R$ 1,4 milhão na Prefeitura de Cuiabá Mandado de prisão tem como alvo a servidora que ocupava o cargo de diretora financeira na Limpurb A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Combate a Corrupção (Deccor), deflagrou, na manhã desta terça-feira (23), a operação "Chave de Ouro". A ação visa a apurar o desvio de aproximadamente R$ 1,4 milhão dos cofres da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). A operação foi deflagrada com objetivo de cumprir três ordens judiciais, sendo dois mandados de busca e apreensão domiciliar e um de prisão preventiva, nas cidades de Cuiabá e Florianópolis (SC).. Os mandados de busca e apreensão e de prisão cumpridos em Florianópolis (SC) têm como alvo a servidora que ocupava o cargo de diretora financeira da empresa. A terceira ordem judicial (de busca e apreensão) foi cumprida em Cuiabá contra o presidente da empresa á época dos fatos. As investigações iniciaram em dezembro de 2020, após denúncia realizada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá junto à Delegacia de Combate a Corrupção para apurar os desvios dos cofres do município. Durante as buscas foram apreenndidos celulalres, computadores e documentos que vão auxiliar o trabalho investigativo. A servidora que teve o mandado de prisão preventiva cumprido em Santa Catarina será ouvida ainda nesta terça-feira (23) por videoconferência.

