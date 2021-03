Regional 24/03/2021 06:39 RDnews Mato Grosso tem 2º dia com mais mortes por Covid-19 e passa 7 mil vítimas fatais Outras 95 pessoas morreram de Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Este é o 2º dia do ranking em que mais pessoas morreram no Estado. Recorde foi registrado nesta segunda (22), quando 125 pessoas morreram. Dados foram divulgados em boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES). De segunda para terça, mais 3.019 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado foram notificados. Desde o início da pandemia, em março de 2020, estado já acumula 292.842 casos confirmados da doença. Desses, 268.157 se recuperaram. Outras 7.033 pessoas, contudo, não resistiram e morreram em decorrência da doença. Atualmente, 17.652 pessoas têm o vírus ativo no corpo. Dentre os infectados, 2.264 necessitam de acompanhamento constante e estão internados em leitos da rede pública e privada. Desses, 1.328 estão em enfermarias e 857 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs). Taxa de ocupação dos leitos intensivos públicos chega aos 98,07%. Em algumas unidades, contudo, não restam mais leitos e pacientes graves aguardam por vaga. Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (63.255), Rondonópolis (22.562), Várzea Grande (18.542), Sinop (14.647), Sorriso (11.247), Tangará da Serra (10.706), Lucas do Rio Verde (10.030), Primavera do Leste (8.647), Cáceres (6.392) e Nova Mutum (5.629). A lista detalhada com todas as cidades que já registraram casos da Covid-19 em Mato Grosso pode ser acessada por meio do Painel Interativo da Covid-19, disponível neste link.

