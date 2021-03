Regional 24/03/2021 07:14 Olhar Direto Cadeirante abre fogo contra policiais no meio da rua e morre com infarto fulminante; veja vídeo Foto: Reprodução Cadeirante de identidade ainda não informada, sofreu um infarto fulminante e morreu após atirar contra policiais em via pública, no município de Barão de Melgaço, na tarde desta terça-feira (23).



De acordo com o registro da ocorrência, o cadeirante estaria efetuando disparos com uma pistola em via pública, no meio da rua. A polícia foi acionada e, ao chegar ao local do fato, tentou dialogar com o suspeito que respondeu atirando em direção a equipe.



Os policiais tiveram que se abrigar para se protegerem dos tiros e continuaram tentando negociar com o homem. A tentativa foi frustrada e, logo depois de efetuar os últimos disparos, o cadeirante sofreu um infarto fulminante e morreu no local.



Em vídeo registrado, é possível ver toda a ação do homem que efetua dois tiros em direção à viatura policial designada para atender o caso. Com o suspeito, foram encontradas uma pistola calibre 380 e o montante total de R$ 10 mil.



A ocorrência ainda está em andamento para a resolução do caso.

