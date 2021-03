Regional 24/03/2021 09:09 Eliza Gund I Nativa News Coronavírus: Polícia Militar realiza trabalho de orientação em estabelecimentos comerciais de Carlinda Policiais militares começaram nesta terça-feira (23) o trabalho de orientação em estabelecimentos comerciais de Carlinda sobre a determinação do governo do Estado de restrições de circulação, como o fechamento de restaurantes e comércio por conta do novo coronavírus. Os principais comércios orientados pelos militares do Núcleo da PM, foram os mercados, informando como os policiais devem agir em caso de descumprimento das determinações do decreto publicado ainda na terça. O ato da PM também prevê ações contra quem descumprir a quarentena médica. A pessoa também responderá pelos mesmos crimes previstos para os estabelecimentos e eventos.

