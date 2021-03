Regional 25/03/2021 12:48 Operação integrada é deflagrada e atende municípios de Colíder e Nova Canaã do Norte A operação integrada da 9° RISP teve início no município de Colíder na noite desta quarta-feira (24), contando com a participação da PMMT, PJC, CBM e dos Agentes Municipais de Trânsito do Município de Colíder. A ação visa a inibição de crimes e permanecerá nos próximos dias. A operação integrada da 9° RISP teve início no município de Colíder na noite desta quarta-feira (24), contando com a participação da PMMT, PJC, CBM e dos Agentes Municipais de Trânsito do Município de Colíder. A ação visa a inibição de crimes e permanecerá nos próximos dias.

De acordo com informações do comandante do 9° Comando Regional, Tenente Coronel Arruda, a operação foi desencadeada após análise criminal produzida pela DPOE do CR-9, fora constatado que houve um aumento súbito nas ocorrências contra o patrimônio durante o mês de Março do ano passado na cidade de Colíder. Com atenção especial para os crimes de Roubo, que também tiveram aumento substancial em Março de 2020, fora planejada pelo CR-9 juntamente com os demais órgãos da RISP-9, uma Operação com base em análise criminal e dados estatísticos, com a finalidade de combater e reduzir tais índices.

Ao todo, 33 agentes participaram da Operação de forma integrada, começando as atividades às 17h00min e encerrando às 23h30min. Foram feitas diversas abordagens a transeuntes e estabelecimentos, fins de localização de armas, entorpecentes e pessoas com Mandado de Prisão em aberto, além de orientação e fiscalização quanto às medidas restritivas de combate ao COVID-19.

Na primeira noite de operação nenhuma pessoa foi detida, 03 motocicletas apreendidas.

