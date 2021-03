Regional 25/03/2021 18:34 Gazeta Digital MT - Aluno compartilha imagens pornográficas em aula online e caso para na polícia Divulgação/MCTIC Direção de uma escola particular, localizada no bairro da Lixeira, em Cuiabá, registrou boletim de ocorrência de importunação sexual após uma aula online, onde um dos estudantes começou a compartilhar imagens pornográficas.

De acordo com as informações, na manhã de quarta-feira (24), os estudantes - todos menores de idade - acompanhavam a aula e no final, um dos alunos começou a compartilhar imagens pornográficas. Todos os estudantes que acompanhavam puderam ver e ficaram constrangidos com a situação. Inclusive, alguns até gravaram o que estava acontecendo com o celular. A professora gravou a aula e, em seguida, removeu o aluno da sala online. O caso foi encaminhado à direção da escola, que registrou o caso na polícia como importunação sexual.

Voltar + Regional