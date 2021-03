Regional 26/03/2021 05:59 G1MT PF investiga esquema de rachadinha em gabinete de ex-vereador de Cuiabá Segundo denúncias recebidas pela polícia, Vinicyus Hugueney teria ficado com 75% dos salários de então assessores. Vinícyus Hugueney é investigado pela Polícia Federal — Foto: Facebook/Reprodução A Polícia Federal está investigando um suposto esquema de rachadinha no gabinete do ex-vereador de Cuiabá Vinicyus Hugueney. O inquérito, que é sigiloso, apura indícios de que o ex-parlamentar ficava com parte dos salários dos servidores que atuavam em cargos fantasmas entre os meses de janeiro e fevereiro de 2017. A denúncia foi feita por ex-assessores do ex-vereador que foram nomeados em cargos como forma de recompensa por terem trabalhado na campanha dele, em 2016. Segundo a denúncia, o vereador ficava com 75% do salário de cada assessor. Ao G1, o ex-vereador alegou que a a PF ainda não o intimou e que uma investigação sobre o mesmo caso foi arquivada pelo Ministério Público. O MPE afirmou que o inquérito em andamento é sigiloso e que detalhes não podem ser divulgados. De acordo com o documento, Vinícyus Hugueney foi eleito vereador e, no dia seguinte à posse, pediu licença do cargo e assumiu a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento de Cuiabá, deixando o cargo para o suplente, porém, todos os assessores contratados por ele na época em que ainda era vereador permaneceram em seus respectivos cargos. Conforme o inquérito, uma das pessoas que denunciaram o ex-vereador foi nomeada para um cargo, cujo ato consta no Diário Oficial de Contas, mas não comparecia ao trabalho. De acordo com a denúncia, havia um combinado com o então vereador para que ficasse com R$ 1 mil dos R$ 4 mil de salário, e devolvesse o restante para ele. O ex-assessor procedeu dessa forma nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, sacando a diferença e entregando nas mãos de Vinicyus Hugueney. Porém, no mês de março, o então assessor quis reter todo o salário para si, fato que desagradou o ex-vereador, que tomou providências para que o denunciante tivesse seu contrato rescindido. De acordo com denúncias de ex-assessores, Vinicyus teria comprado 1.980 votos nas eleições de 2016. Além disso, Hugueney teria empregado quatro apoiadores na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento de Cuiabá e outros dois na Câmara do município. Em depoimento prestado ao Ministério Público de Mato Grosso nos dias 1 e 2 de junho de 2017, dois ex-assessores de Hugueney contaram como funcionava o esquema de compra de votos e rachadinha e entregaram documentos como lista de eleitores cooptados, lista de lideranças que recebiam valores “por fora” entre outros arquivos anexados pela Polícia Federal.

