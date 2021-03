Regional 27/03/2021 07:39 www.folhamax.com Preço da gasolina cai após 9 altas consecutivas em MT A Petrobras anunciou uma nova redução no valor cobrado pelo litro da gasolina nas refinarias. Esta é a segunda redução do ano após sucessivos reajustes. A redução é de 3,71%. O preço médio de venda da gasolina passará a ser de R$ 2,59 por litro, queda de R$ 0,11. O preço do diesel passa a ser de R$ 2,75, queda de R$ 0,11 (-3,85%). Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do litro da gasolina é comercializado em Cuiabá por R$ 5,65. Com a redução, deve voltar para a casa dos R$ 5,50. Essa redução já está sendo aplicada nas refinarias e deve chegar para o consumidor até o final de semana. Mesmo com essa segunda baixa, ao longo do ano, a alta do preço da gasolina continua sendo superior a 40%. Em fevereiro deste ano, o preço médio dos combustíveis subiu pelo 9° mês consecutivo nos postos de Mato Grosso. O preço caiu no período em que houve fechamento do comércio, toque de recolher, rodízio de funcionamento de estabelecimentos comerciais, suspensão das atividades presenciais nos órgãos públicos. Maio foi o mês com a maior queda nos preços.

