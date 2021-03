Mesmo com manifestações contra, Cáceres segue Governo e irá decretar lockdown

O município de Cáceres (219km de Cuiabá) é mais um que irá decretar lockdown ainda nesta sexta-feira (26). Segundo a prefeita Eliene Liberato (PSB), é necessário tomar medidas contra o novo coronavírus (Covid-19).

Nesta sexta-feira, um grupo de pastores e empresários chegou a fazer manifestações contra as novas medidas em frente à Prefeitura. Eles disseram que, caso a prefeita decretasse a quarentena obrigatória, iriam entrar com uma liminar na justiça e não iriam obedecer o decreto.



“Estamos terminando aqui [o decreto]. Não temos alternativa. Vamos usar todos os meios que for necessários para conter esse vírus, que está demais”, afirmou a prefeita ao Olhar Direto.



Segundo Eliene, as medidas restritivas em Cáceres já estavam mais duras do que as determinadas pelo Estado nas últimas semanas, com horário de funcionamento menor das atividades e proibição do consumo de bebidas alcoólicas no balcão.Agora, o município irá seguir todas as orientações do Governo do Estado.