Regional 28/03/2021 08:07 Cuiabá: PM salva homem que tentou se jogar de viaduto por não aceitar fim Contou aos policiais que a namorada o havia deixado e que nada mais fazia sentido para ele Dois policiais militares conseguiram salvar um jovem, identificado apenas como Washington, que tentava pular do viaduto da Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, , nesse sábado (27). Os militares foram acionados por um pedestre que passou e viu o homem sentado no parapeito do viaduto. Aos policiais, o jovem contou que a namorada o havia deixado e que nada mais fazia sentido para ele e pedia para que não chegassem perto, pois iria saltar. Após um tempo de conversa e tentativas de convencê-lo a descer sem sucesso, em um momento de distração os militares o agarraram retirando do parapeito. Com o homem a salvo, uma equipe do Samu foi chamada e realizaram os primeiros atendimentos médicos e aplicação de medicação nele. Os policiais o levaram para casa onde foi deixado dormindo aos cuidados da namorada, a jovem Lylyanne Costa.

