Regional 29/03/2021 07:41 Reporter MT Policial surta, atira contra a PM e depois acerta a própria cabeça Vanda Ramos teria descobrido recentemente que testou positivo para a covid-19, sofreu um surto e se matou em seguida. A Polícia de Barra do Bugres (168 km de Cuiabá) investiga a morte de uma policial civil, identificada como Vanda Ramos, no início da tarde deste domingo (28), em uma estrada de chão conhecida como ‘trevo da Barralcool’, na zona rural do município. De acordo com um áudio que circula nas redes sociais, Vanda teria tido um ‘surto’ e trocado tiros com a Polícia Militar. Após isso, ela atirou contra sua própria cabeça. Comentários nas redes sociais disseram que ela descobriu recentemente que teria testado positivo para a covid-19 e em depressão acabou surtando e saindo para a estrada de chão com a arma na mão. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local para atender a ocorrência e foi recebida com tiros. Os militares conseguiram se abrigar e não ficaram feridos. Após isso, eles ouviram barulhos de tiros e quando foram procurar por Vanda, ela já estava morta. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi até o local para tentar elucidar o que ocorreu. O corpo de Vanda será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia. O caso será investigado pela Polícia Civil.

