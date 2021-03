LUCAS DO RIO VERDE: Polícia flagra cerca de 300 pessoas aglomeradas no Rio Verde neste domingo (28)

A Polícia Militar de Lucas do Rio Verde com apoio da Guarda Municipal, dispensou uma grande aglomeração na tarde deste domingo (28). De acordo com a PM, cerca de 300 pessoas foram flagradas em aglomeração na ponte do Rio Verde no município, desrespeitando todas as medidas protocoladas para conter a disseminação da Covid-19.

Conforme o Tenente Coronal Secchi, "policias aplicaram multas e conduziu um morador até a Delegacia, pois o mesmo, se negou a obedecer a ordem de saída do local.

O que chama a atenção nas imagens, é o grande descaso por parte de alguns moradores que não respeitam as medidas protetivas, muito menos a Lei aplicada em decreto no município, anunciada neste sábado (27), onde ressalta, que tal conduta está proibida:

Fica proibido o consumo de bebida alcoólica nos locais de venda, ainda que dentro do horário de funcionamento, mesmo que em conveniências, restaurantes, lanchonetes e similares, em acordo com artigo 11 do Decreto Estadual 874.

-A Polícia Militar e demais órgãos de segurança ficam autorizados a dispersar aglomerações, inclusive em bares, restaurantes, lanchonetes e similares, locais públicos, praças, parques e canteiros das avenidas. O descumprimento das medidas restritivas ensejará Termo Circunstanciado de Ocorrência, além da aplicação de multas e sanções cíveis cabíveis.

Mais flagrantes!

Na noite deste sábado (27), em ampla ação, Polícia Militar em conjunto com o Grupo da Cavalaria e Rotam, fiscalizaram diversos locais, onde muitas pessoas estavam aglomeradas desrespeitando as medidas e colocando em risco a vida de outras pessoas. Multas no valor de R$ 500,00 foram aplicadas.