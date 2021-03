Regional 29/03/2021 08:42 Gazeta Digital Fecomércio cobra de prefeituras e Estado prestação de contas das ações contra covid Representantes do comércio em Mato Grosso enviaram carta aos prefeitos de cidades pólos cobrando a prestação de contas sobre os valores recebidos pela prefeitura dos governos federal e estadual para o combate à pandemia. O documento também foi direcionado ao governador Mauro Mendes (DEM) solicitando informações sobre recursos oriundos do governo federal. Na carta, enviada na sexta-feira (26), o setor pede "transparências dos atos públicos". O documento é assinado pela Federação do Comércio de Mato Grosso (Fecomércio), Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso (FCDL), Federação das Associações Comerciais (Facmat), Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL) e Associação Comercial de Cuiabá (ACC). A carta também foi enviada para o Tribunal de Contas do Estado (TCE). Os comerciantes argumentam no documento que a pandemia da covid-19 trouxe problemas econômicos e "o comércio em geral, que vê seus negócios sendo brutalmente abalados, inclusive tendo inúmeras empresas já sucumbidas". E que foi enviado um "vultuoso valor" para o Estado e municípios, que "ainda não se vislumbra a sua destinação para prevenção de contaminação e o tratamento dos infectados, uma vez que não há mais leitos disponíveis nos hospitais". O setor quer informações sobre os repasses recebidos por pelo Estado e municípios pólos, onde os valores foram aplicados, se ainda existe dinheiro em caixa e o planejamento imediato para conter a pandemia, exceto a restrição das atividades empresariais que já foram anunciadas.

