Regional 29/03/2021 10:02 Só Notícias Duas apostas em Mato Grosso são premiadas com mais de R$ 25 mil na Quina Foto: Reprodução As duas apostas feitas de forma simples são de Cuiabá e Jaciara (região Sul do Estado). Cada uma ganhou mais de R$ 12,7 mil, neste final de semana, no sorteio da Quina, que é uma das modalidades de jogos da Loteria Federal. Os sortudos ou sortudas acertam quatro (12, 37, 50, 67 e 75) do cinco números sorteados, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP). Ninguém acertou os cinco números e, com isso, o prêmio principal acumulou e poderá pagar hoje à noite mais de R$ 8,4 milhões. Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante de apostas. O preço da aposta com 5 números é de R$ 2. Na semana passada, seis apostas feitas em Colíder, Cuiabá, Nobres, Rondonópolis e Várzea Grande ganharam mais de R$ 153 mil, na Mega-Sena. O prêmio principal de R$ 45,4 milhões saiu para Salvador (BA) e Brasília (DF).

