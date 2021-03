Regional 29/03/2021 18:17 RDnews Guarantã do Norte: Fazendeiro acha crânio e crê que é de E.T.; especialista acredita ser bovídeo jovem Ofazendeiro e ex-prefeito Devair Valim encontrou no terrirório de sua fazenda, em Guarantã do Norte (6,2 km de Cuiabá), enquanto caminhava em meio à uma floresta, um pedaço de osso que gerou curiosidade e especulações na cidade e nas redes sociais. Para Devair o crânio pode ser de um alienígena (E.T.). O fazendeiro alega que o crânio é muito estranho e que não se assemelha a nenhum outro da terra. "Parece algo de centenas de anos. Colocamos no Google e ainda não encontramos nada igual. A cabeça deve pesar meio quilo e está um descalcificada. Talvez seja de uma civilização antiga, antes da raça humana". A bióloga e doutora em ecologia Silane Caminha, que também é responsável pelo laboratório de paleontologia da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), fez a ponte entre a reportagem do com um grupo de especialistas das áreas de estudos arqueológicos e assuntos similares. "É super comum encontrar parte de esqueletos em campos e florestas. Quando encontrado tardiamente, os ossos tendem a fragmentar", explica Silane. No grupo, ela enviou os registros do osso encontrado e lá, o professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Mario Cozzuol desconsiderou às chances alienígenas para algo mais próximo e simples, como o crânio rachado de um bovídeo jovem. "Isso é um crânio que teve a parte superior quebrada e o que se vê é a base dos senos parietais. Em foto, não é possível analisar com precisão, mas isso parece um bovídeo jovem", comenta o especialista. Os especialistas tranquilizam a população de que o objeto não é alienígena. Apesar de faltarem detalhes do possível crânio, por não ter sido analisado em laboratório, e ainda serem poucas fotos - estão erguidas as hipóteses de que pode se tratar também de uma formação rochosa, um fóssil ou outro tipo de patrimônio histórico. O ex-prefeito diz buscar apoio de estudiosos para desvendar o caso. Ele se encontra em Cuiabá e seus assessores ficaram incubidos de enviar os arquivos, que até o fechamento desta reportagem não foram disponibilizados. Às 15h28 - Especialista confirma que se trata de uma vaca Após arquivos da parte inferior do crânio terem sido enviados ao doutor Mário Cozzuol, especialista em mamíferos, ele confirmou sua hipótese. O crânio encontrado se trata de uma “vaca”, classe que anteriormente ele apontou como bovídeo, sem especificar qual tipo. A parte encontrada pelo fazendeiro se trata da parte da caixa cerebral, sem o “rosto” do bicho, que levantou uma série de expectativas e imaginação dos populares. “O que se vê por cima, que é como se fosse um cervo, na verdade é a parte de baixo e frontal. Esse triângulozinho que se vê mais atrás se chama occipital, que se soltou. Não é um extraterrestre”, finaliza.

