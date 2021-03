Regional 30/03/2021 06:08 Leilão realizado pelos Correios tem motocicletas, caminhão e furgões em MT O leilão vai acontecer de forma eletrônica no dia 12 de abril. Um leilão realizado pelos Correios em Mato Grosso, no dia 12 de abril, deve vender 114 lotes de veículos. Serão leiloados 84 motocicletas, um caminhão de 3 eixos e 29 furgões. Os lotes em alienação estão acessíveis para vistoria dos interessados na Rua Benedito Escalante, número 830, Vila Sadia, bairro Ponte Nova, Complexo Operacional do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas, Várzea Grande. O edital pode ser retirado no site, em ‘Acesso à Informação’, ‘Licitações e Contratos’. É necessário escolher a modalidade ‘Todas’ e selecionar o estado.

