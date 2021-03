Regional 30/03/2021 06:19 Gazeta Digital Concursos e seletivos pagam salários de até R$ 7,9 mil em MT Instituições de Mato Grosso estão com inscrições abertas para processos seletivos em Mato Grosso. Os salários chegam a R$ 7,9 mil. Confira oportunidades: Prefeitura de Carlinda (seletivo)

Escolaridade: superior

Cargo: farmacêutico

Salário: R$ 2.812,33

Inscrição: 30 de março até 8 de abril

Site: presencial

Taxa: não informada Prefeitura de Marcelândia (seletivo)

Escolaridade: todas

Cargo: professor substituto/pedagogia (4); professor substituto/letras (1); professor substituto/matemática (1); professor substituto/história (1); professor substituto/geografia (1); motorista com habilitação "D" (4); merendeira (2); nutricionista (1); assistente técnico administrativo I (1); cuidador de criança (3); vigia (1); agente comunitário de saúde (11); agente de combate a endemias (5) e fonoaudiólogo (1).

Salário: R$ 1.100,00 a R$ 2.936,24

Inscrição: até 1º de abril

Site: seletivomarcelandia@gmail.com

Taxa: não informada Nova Brasilândia (seletivo)

Escolaridade: todas

Cargo: Nível Fundamental incompleto/completo: Agente de Limpeza Escolar; Agente Vigilância Escolar; Agente Vigilância; Agente de Limpeza Pública; Eletricista de Instalações; Mecânico; Motorista - Categoria "D"; Motorista Escolar; Operador de Motoniveladora; Operador de Pá Carregadeira; Operador de Esteira; Pedreiro; Carpinteiro; Pintor; Operador de Máquinas Agrícola; Cuidador de Idoso;

Nível Médio/Técnico: agente administrativo; almoxarife; auxiliar de consultório dentário; fiscal do meio ambiente; técnico administrativo educacional; técnico agropecuário; técnico de enfermagem (1); técnico em vigilância sanitária; técnico desenvolvimento infantil; tecnólogo em raio x (1); operador de escavadeira hidráulica; fiscal sanitário;

Nível Superior: assistente social (1); enfermeiro (1); fisioterapeuta; odontólogo; nutricionista; psicólogo (1); farmacêutico; engenheiro agrônomo; médico veterinário; professor de educação física.

Salário: R$ 1.133,59 a R$ 3.474,18

Inscrição: 5 de abril

Site: Método Soluções Educacionais

Taxa: R$ 30, R$ 40 e R$ 60 Prefeitura de São José dos Quatro Marcos (seletivo)

Escolaridade: superior

Cargo: Nutricionista (1); Professor II nas disciplinas de Ciências (2), Educação Física; Geografia (1); História (1); Língua Portuguesa (2); Matemática; e Pedagogia (10)

Salário: R$ 3.246,91 a R$ 3.590,16

Inscrições: até 12 de abril

Site: Selecon

Taxa: R$ 50 Prefeitura de Cotriguaçu

Escolaridade: todas

Cargo: Agente de Manutenção e Conservação - Motorista Grande Porte; Agente de Manutenção e Conservação - Operador de Máquinas Pesadas - Motoniveladora; Agente de Manutenção e Conservação - Operador de Máquinas Pesadas - Escavadeira Hidráulica; Agente de Manutenção e Conservação - Operador de Máquinas Pesadas - Pá Carregadeira; Agente de Manutenção e Conservação - Operador de Máquinas Pesadas - Trator de Esteiras; Agente de Serviço de Saúde - Limpeza (1); Agente de Serviço de Saúde - Limpeza/Cozinha (2); Agente de Vigilância; Agente Operacional - Motorista de Veículo Pequeno; Agente Público - Auxiliar de Serviços Gerais; Agente Comunitário de Saúde (3); Motorista de Transporte Escolar; Auxiliar de Consultório Odontológico (1); Motorista (Ambulância/Samu ou Veículo Leve/Camionete) (4); Auxiliar Administrativo (5); Agente Administrativo; Técnico em Enfermagem (13); Técnico em Vigilância Sanitária/Ambiental/Agente Epidemiológico Covid; Técnico em Radiologia (2); Orientador Social; Assistente Social; Enfermeiro (9); Farmacêutico/Bioquímico; Odontólogo (1); Engenheiro Civil; Médico Veterinário

Salário: R$ 1.100,00 a R$ 3.721,68

Inscrição: 18 a 31 de março

Site: SOS Assessoria

Taxa: R$ 20,00 a R$ 50,00 Câmara Municipal de Cuiabá (concurso)

Escolaridade: médio de superior

Cargo: Técnico Legislativo (6); Analista Legislativo (6); Contador e Controlador Interno (1)

Salário: R$ R$ 3.789,85 a R$ 7.986,12

Inscrição: 12 de abril

Site: Selecon

Taxa: R$ 80 a R$ 90

Prefeitura de Santa Rita do Trivelato

Escolaridade: todas

Cargo: Agente Administrativo, Agente de Fiscalização Ambiental, auxiliar de mecânico (1), auxiliar de serviços gerais (1), educador físico bacharel, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, mecânico (1), motorista cat D, nutricionista, operador de máquinas de Cat C, D ou E (3), operador de motoniveladora Cat C, D ou E (3), pedreiro (1), técnico em informática e zelador de limpeza

Salário: R$ 1.469,32 a R$ 6.102,17

Inscrições: até 31 de março

Site: Santa Rita do Trivelato

Taxa: não informada

