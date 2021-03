Regional 30/03/2021 11:42 alocomercio CARLINDA: Bandidos rendem mãe e filha e levam ouro, jóias, dinheiro e uma moto A Policia Militar foi acionada por uma das vítimas de 19 anos de idade, de que haviam sido roubadas em sua residência, onde a mesma se encontrava amamentando seu filho recém-nascido no sofá da sala. O fato ocorreu, por volta das 15h30min da tarde de ontem (29/03), quando ela foi surpreendida por dois suspeitos armados, os quais tomaram-lhe seu aparelho celular e em seguida começaram a revirar a residência em busca de objetos de valores, sua mãe chegou na residência por volta das 16h20min e também foi rendida, sendo-lhe tomado o celular e passaram a exigir joias, ouro e dinheiro, tomaram-lhes as joias que usavam, foram até os quartos e reviraram tudo, subtraindo do quarto de uma das vítimas várias joias, semi-jóias, perfumes, ouro, dinheiro em espécie dentre outros pertences, e ainda, na fuga levaram uma motocicleta Honda bros 160 de cor preta. As vítimas afirmaram que durante todo o tempo em que os suspeitos permaneceram na casa recebiam informações via telefone celular da localização do dono da residência e também de quem chegava na casa, inclusive renderam uma funcionária juntamente com seu filho (de 12 anos), quando eles adentraram no local, os criminosos subtraíram um aparelho celular, um cartão de crédito, e seus documentos pessoais. Uma das vítimas conseguiu visualizar o nome de um comparsa no celular de um dos suspeitos quando ele recebia informação de que o dono da residência se deslocava de uma construção com destino, possivelmente, ao local do roubo. A segunda vítima de 39 anos de idade, afirmou ainda, que os suspeitos queriam saber, a todo momento, quando seu marido chegaria na residência, pois ele teria que lhes entregar o ouro que tinham guardado na casa. Após algum tempo os suspeitos novamente através do celular, informaram a outros comparsas que se evadiriam, que o dono da residência estava demorando muito a chegar, que ele poderia estar chamando a polícia e, em seguida, se evadiram com a motocicleta roubada, tomando rumo ignorado. As vítimas afirmaram que os suspeitos permaneceram na residência por aproximadamente duas horas, e só alguns minutos depois conseguiram informar a situação a Policia Militar que foi até o local imediatamente. Na residência foram colhidos os dados preliminares, os quais foram repassados via aplicativo no grupo do 9º Comando Regional da Policia Militar de Alta-Floresta e às demais unidades policiais militares da região, sendo realizadas barreiras em toda região circunvizinhas, bem como dado início às diligências. Segundo conta no boletim de ocorrência através de relatos das vítimas os dois suspeitos que adentraram à casa tinham aparência jovem, eram baixos, morenos, os dois trajavam calcas jeans, botinas, máscaras de cor preta (de prevenção a covid), um com camiseta camuflada com mangas pretas, curtas, porém ambos usavam bonés, e os dois portavam arma de fogo tipo pistolas de cor preta. Diante das informações foi confeccionado o presente boletim de ocorrência sendo encaminhado a Delegacia de Policia Civil, para demais providências.

