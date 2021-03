Regional 31/03/2021 06:10 RDnews PF realiza operação em 12 Estados; servidor do TRE-MT em Cuiabá é alvo A Polícia Federal deflagrou no início da manhã desta quarta (31) a Operação ET Caterva e cumpre 77 ordens judiciais em 12 estados. A ação visa desarticular um grupo que promove fraudes em precatórios e no auxílio emergêncial. O operação é originária de Mato Grosso e já é considerada uma das maiores do país. Em Cuiabá, os agentes cumprem mandado no Edifício Harmonia, contra um servidor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). (Mais informações em instantes)

