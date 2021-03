Profissionais do CRAS em Nova Bandeirantes ganham evidência em periódico científico

A Assistente Social Lêda Cristiane dos Santos Brumati e a Psicóloga Alice Sayonara juntamente com a Psicóloga da Saúde Nathiele Martins, profissionais do CRAS de Nova Bandeirantes-MT desenvolveram estudo através de artigo científico com o tema:A Assistente Social Lêda Cristiane dos Santos Brumati e a Psicóloga Alice Sayonara juntamente com a Psicóloga da Saúde Nathiele Martins, profissionais do CRAS de Nova Bandeirantes-MT desenvolveram estudo através de artigo científico com o tema:



A importância da Implementação de uma Equipe de Proteção Social Especial (PSE) em Municípios que não possuem Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).



Artigo publicado com mérito na Revista Científica Núcleo do Conhecimento, pois aborda uma realidade vivenciada em diversos municípios brasileiros. Pesquisa importante que servirá de instrumento orientativo para que municípios de pequeno porte possam ser contemplados com equipes que auxiliarão em situações de violação de direitos.

Mencionam ainda que há um grande desafio no que condiz à oferta da Proteção Social Especial em diversos municípios do nosso país, que a maior parte da municipalidade não possui equipes específicas para garantir a oferta tipificada.



Clique aqui e acompanhe na integra, o artigo: A IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE) EM MUNICÍPIOS QUE NÃO POSSUEM CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)