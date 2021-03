Regional 31/03/2021 10:31 Sesp lança Operação Salutem na região de Guarantã do Norte Objetivo é combater crimes como roubos e furtos de cargas, agrotóxicos, além de outros delitos Foto por: Sesp-MT A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) lançou, nesta quarta-feira (31.03), a Operação Salutem na região de Guarantã do Norte. A ação integrada reúne Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros, Politec, Detran, Cioaper, além de outros órgãos como Indea, Sefaz e Polícia Rodoviária Federal (PRF). O objetivo da ação integrada é combater crimes como roubos e furtos de cargas, agrotóxicos, veículos, homicídios, transporte irregular de cargas, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, descumprimento de medidas sanitárias. A ação deve durar toda a Semana Santa. A Operação Salutem tem sido fundamental para redução da criminalidade nas Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs). Em 2021, a ação foi desencadeada em Rondonópolis, Primavera do Leste e Alta Floresta. O levantamento dos pontos com maior incidência das práticas criminosas foi realizado previamente por meio de informações da Agência Regional de Inteligência do 15°CR. O trabalho norteará a atuação do serviço operacional, objetivando coibir, reprimir e prevenir a reincidência das ações delituosas nas localidades da Risp 15. “A ação integrada tem sido realizada desde 2019 com a proposta de fortalecer as ações de prevenção e repressão, principalmente às margens da rodovia porque foca no enfrentamento ao combate ao roubo e furto de carga e insumos agrícolas e defensivos. Ao longo deste ano teremos mais etapas desta operação em outras regiões”, enfatizou o secretário adjunto de Integração Operacional da Sesp, coronel PM Victor Fortes.

