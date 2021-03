Regional 31/03/2021 14:52 Jessica Bachega - Gazeta Digital Piloto e passageiro morrem em queda de avião em MT Um avião de pequeno porte caiu e matou duas pessoas, na manhã desta quarta-feira (31), em Tangará da Serra (239 km a Médio-Norte). A queda ocorreu pouco antes da pista de pouso do aeroporto municipal. Segundo informações do site Tangará em Foco, a queda ocorreu por volta das 10h. Assim que houve o acidente, equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada.

Quando os socorristas chegaram ao local, atestaram que o piloto e o passageiro já estavam mortos. Eles vinham de Cáceres (230 km a Oeste de Cuiabá).

As vítimas ficaram presas nas ferragens e o Corpo de Bombeiros foi chamado para o resgate. Os ocupantes do veículo foram identificadas como piloto E. R. S. S., 21, natural de Lins-SP e F. S. T. S., 22, natural de Cáceres-MT.

Segundo os bombeiros, testemunhas relataram que o avião bateu contra um alambrado, perdeu o controle e caiu metros antes da pista, matando os ocupantes instantaneamente. O veículo estava em Tangará para manutenção re tornava para Cáceres quando houve o acidente.

As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira.

