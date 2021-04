Regional 01/04/2021 05:13 Assessoria de Imprensa Nova Monte Verde recebe Cilíndros de Oxigênios doados pela Energisa Foto: Divulgação Como parte de uma estratégia de contribuir para o enfrentamento da pandemia do novo coronavirus (Covid 19), a Energisa Mato Grosso fez a entrega, de 10 cilindros de oxigênio ao governo municipal de Nova Monte Verde. A doação, segundo o prefeito Edemilson Marino, acontece num momento crucial, em que os equipamentos essenciais para o tratamento dos doentes graves começam a faltar. A entrega faz parte de um lote de 100 cilindros entregues ao Governo do Estado, na última terça-feira, 23, pelo diretor da Energisa MT, Riberto José Barbanera, destinados as unidades de saúde empenhadas no tratamento da doença em municípios que começavam a apresentar sinais de alerta em relação ao estoque. Riberto destaca que desde o início da pandemia a Energisa contribuiu com ações efetivas para prevenção, combate e tratamento da covid 19 e que diante do atual cenário entende a necessidade de estar ainda mais presente.

