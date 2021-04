Regional 03/04/2021 08:19 Cenário MT Lucas do Rio Verde: dois são presos após furtarem 24 peixes Foto: Reprodução Dois homens, 28 e 29 anos, foram presos em flagrante delito na madrugada dessa sexta-feira (02) em Lucas do Rio Verde-MT, após terem furtado 24 peixes de uma represa que pertence a uma empresa, localizada no distrito de Primaverinha, em Sorriso (distante de Lucas a 35 km).

Após o furto, a dupla se dirigiu a Lucas do Rio Vede em uma motocicleta Honda Fan, quando foram interceptados por uma guarnição da Polícia Militar (13º BPM), na Avenida Rio Grande do Sul, centro.

Os militares suspeitaram ao ver a dupla transportando vários sacos e uma mochila contendo uma grande quantidade de peixes, que ao perceberem a aproximação da Viatura Policial, empreenderam fuga com a motocicleta, momento que logo foram alcançados e abordados.

Durante a abordagem, os suspeitos confessaram que teriam subtraído tamanha quantidade de pescado em uma represa de uma fazenda pertencente à Delicious fish. Diante do flagrante de crime de furto, foi dado voz de prisão aos suspeitos, sendo estes apresentados na Delegacia Judiciária Civil, onde foram entregues sem lesões corporais juntamente com os materiais apreendidos para conhecimento para as providências cabíveis aos fatos.

Foram apreendidos 15 unidades de peixe de couro (Pintado/Jundiá) e 09 unidades de peixe de escamas (Tabatinga/Pacu).

Voltar + Regional