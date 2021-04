Regional 03/04/2021 08:48 MT - Polícia resgata cães desnutridos e aprisionados para cria em situação precária Polícia Civil resgatou os animais, após denúncia do grupo SOS Animais Dois cachorros da raça pit-bull mantidos em situação de maus tratos em uma residênciam, na cidade de Primavera do Leste, foram resgatados pela Polícia Civil do município, nessa quinta-feira (1º). A diligência foi realizada após denúncia feita por uma pessoa que integra o grupo SOS Animais, que compareceu na Delegacia de Primavera do Leste. A comunicante relatou que os dois cães estavam no período de cio e amarrados de forma cruel para cruzamento, procriação e posteriormente comercialização dos filhotes. Os policiais civis foram até o endereço mencionado, no bairro Primavera 2, e constataram a veracidade dos fatos. Um macho e uma fêmea amarrados, sem comida e sem água, no meio de fezes e muitas sujeiras. Os animais foram resgatados e um procedimento foi instaurado para apurar o crime de maus tratos.

