Regional 04/04/2021 06:51 Brígida Mota, G1 MT Família registra BO contra falta de insumos para paciente com Covid-19 em Cuiabá Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) informou que o paciente não está em condições clínicas de realizar o exame de tomografia. Uma família registrou boletim de ocorrência, nesta sexta-feira (2), alegando falta de insumos para um paciente com Covid-19 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá. Benício Rodrigues de Souza, de 71 anos, está internado na sala vermelha da UPA em tratamento. Ele é radialista.O idoso precisa ser intubado, de acordo com a família, mas não haveria sedativo e outros materiais necessários para isso. De acordo com a irmã de Benício, Beatriz Rodrigues, o radialista precisa ser intubado e transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Ele está morrendo aos poucos, perdendo a consciência. Foi fazer um exame de próstata e descobriu a Covid-19. [A UPA] não tem recurso, mas tem a boa vontade dos profissionais”, declarou a irmã do paciente. A equipe da UPA disse à família que não há insumos suficientes para a intubação. Benício teria que ser transferido para outro hospital para fazer a tomografia, mas a UPA alegou que não tem suporte para isso. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) informou que o paciente não está em condições clínicas de realizar o exame de tomografia. “Exame este que contribui para o diagnóstico, mas não é prioridade, pois a avaliação clínica é soberana, sempre levando em conta o risco-benefício de cada procedimento”, disse a pasta. Ainda conforme a secretaria, a unidade conta com aparelhos para realização de raio-x e demais exames laboratoriais. “A SMS destaca que a segurança do paciente é prioridade, sendo competência do médico decidir qual a melhor providência de acordo com cada caso”, finalizou.

Voltar + Regional