Regional 04/04/2021 07:01 Mirella Duarte Sinop: Mulher reage à violência doméstica e mata marido com facada no pescoço Um homem identificado como Cleydson Piedades da Rosa, 30 anos, foi assassinado na noite deste sábado (02), rua dos Muricis, no Jardim Primaveras, em Sinop a (478,9 km de Cuiabá). A vítima levou uma facada no pescoço e, mesmo sendo socorrido, não resistiu. Os bombeiros confirmaram a morte no local. O homem, quando encontrado, estava caído no chão e ja havia perdido muito sangue. Segundo uma fonte de um portal local, o Só Notícias, a companheira de Cleydson, qual não foi identificada, é a principal suspeita do crime. Ela disse que sofria de violência doméstica e reagiu à agressão. “Ela alegou, a princípio, que era vítima de violência doméstica e que hoje reagiu, com uma faca, e atingiu ele”. Segundo a perícia da Politec, ele teria levado apenas um golpe. A mulher não fugiu e, assim que chegaram os policiais, ela foi de encontro aos PMs. Após isso ela foi conduzida à delegacia, que apura o homicídio. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

