Regional 04/04/2021 07:21 Cartórios de MT vão celebrar casamentos por WhatsApp A cerimônia virtual foi autorizada, na última semana, por meio do Provimento nº 7/2021 da Corregedoria-Geral de Justiça Os cartórios de Mato Grosso passam a oferecer a celebração de casamentos civis de forma virtual, por meio de videoconferência via Google Hangouts Meet, Cisco, LifeSize, Zoom, Microsoft Teams e até pelo WhatsApp. A nova modalidade é mais uma alternativa que atende à medida sanitária de distanciamento social exigida para evitar a propagação do novo coronavírus no Estado. A celebração virtual foi autorizada, na última semana, por meio do Provimento nº 7/2021 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, desde que realizada em comum acordo entre o juiz de paz e oficial do registro. Assim, os casais que tiveram o casamento adiado poderão dizer o tão esperado 'sim' de casa na cerimônia virtual com a participação do juiz de paz, registrador ou escrevente autorizado e as duas testemunhas. Em qualquer dos aplicativos utilizados, o registro do casamento será feito e assinado no ato pelos participantes, por meio do certificado digital válido, ou presencialmente no cartório. Mais informações no arquivo anexo. downloadPROVIMENTO n.7/2021-CGJ_ Casamento Videoconferência

