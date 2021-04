Regional 05/04/2021 05:45 Ação da Polícia Civil e comércio local leva cestas básicas a famílias em Lucas do Rio Verde Foto: Divulgação Em Lucas do Rio Verde, a Páscoa para famílias de diversos bairros carentes do município chegou diferente, escoltada por viaturas da Polícia Civil. Uma ação solidária promovida pela Associação Comercial e Industrial de Lucas do Rio Verde com apoio da Delegacia da Polícia Civil do município arrecadou cestas básicas e doces, que foram distribuídas neste sábado (03.04). O delegado Eugênio Rudy Jr., falou da satisfação da equipe da unidade policial em poder contribuir para levar uma Páscoa mais feliz a dezenas de famílias que receberam as cestas básicas.

Voltar + Regional