Regional 05/04/2021 08:12 Yuri Ramires - Gazeta Digital MT - Homem passa a mão na bunda do amigo e acaba morto com 2 tiros Foto: Reprodução Homem identificado como Roque Cícero de Oliveira, 56, foi morto com tiros no pescoço, na manhã de domingo (4), em uma fazenda na zona rural da cidade de Marcelândia (710 km ao Norte de Cuiabá). Autor do crime, de 49 anos, foi encontrado bebendo cerveja no local onde estava o corpo e afirmou que matou a vítima após passar a mão em sua bunda. De acordo com as informações, PM foi acionada por volta das 8h30 quando uma testemunha contou que um dos funcionários da fazenda matou o colega de trabalho, mas não soube dizer a motivação. Policiais chegaram no local e já flagraram Roque no chão, com muito sangue. Testemunha disse que estava com medo de se aproximar e por isso, esperou a equipe. Dentro do alojamento, o suspeito do crime foi encontrado bebendo cerveja. Ele confessou ter matado Roque durante a noite de sábado (3). Segundo o homem, eles estavam bebendo juntos quando a vítima passou a mão em sua bunda. Ele não gostou do fato, repreendeu Roque, que não teria parado com a brincadeira. Vítima foi até o quarto onde estava o suspeito, que pegou uma espingarda e atirou duas vezes na região do pescoço do colega, que morreu na hora. Arma do crime, calibre 28, foi encontrada no local junto com dois cartuchos deflagrados. Suspeito recebeu voz de prisão e polícia contou que ele estava com sinais visíveis de embriaguez. Polícia Civil vai conduzir a investigação.

