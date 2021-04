Regional 05/04/2021 15:10 MidiaNews SORRISO: Pai esfaqueia filho de 17 anos em briga; tio impede homicídio Caso aconteceu na noite de domingo, em Sorriso; vítima foi socorrida e encaminhada à UPA Foto: Reprodução Um adolescente de 17 anos foi esfaqueado, na noite de domingo (4), pelo próprio pai, de 41, durante uma discussão em Sorriso (a 396 quilômetros de Cuiabá). A vítima recebeu atendimento e passa bem. De acordo com informações da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 19h45, no bairro Boa Esperança II. Quando os policiais estavam chegando ao local, cruzaram com uma motocicleta que sinalizou para a viatura, pedindo ajuda. A vítima estava sendo levada pelo cunhado do suspeito a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o adolecente à unidade de saúde. Ele apresentava um ferimento no braço direito. O tio da vítima informou que todos estavam na residência da sua irmã, consumindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, pai e filho começaram a discutir e teve início uma briga. O suspeito tentou, segundo a testemunha, esfaquear o filho várias vezes. Em uma das investidas, quando o jovem tentou se defender, acabou sendo atingido no braço. O tio da vítima conseguiu intervir, impedindo que o sobrinho fosse atingido novamente. O suspeito fugiu do local e os vizinhos não souberam repassar informações que auxiliassem na localização dele. O caso segue sendo investigado.

