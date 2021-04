Regional 05/04/2021 18:50 Redação I Nativa News Polícia de Nova Canaã localiza moto que foi furtada no município de Carlinda Foto: Divulgação Militares do 2° Pelotão de Polícia Militar em Nova Canaã do Norte registraram a localização de uma motocicleta nesta segunda-feira (05). O veículo, produto de roubo no município de Carlinda, estava abandonada as margens da rodovia MT-320 com avarias. Militares do 2° Pelotão de Polícia Militar em Nova Canaã do Norte registraram a localização de uma motocicleta nesta segunda-feira (05). O veículo, produto de roubo no município de Carlinda, estava abandonada as margens da rodovia MT-320 com avarias.

Conforme registro da Polícia Militar do 9 Comando Regional, a polícia foi acionada por funcionários da concessionária Via Brasil, responsável pela manutenção da rodovia, informando a localização do veículo. No local, nas proximidades do KM-199, a motocicleta estava sem o painel e sem o farol.

O motocicleta Bros foi roubada em Carlinda no último dia 29 de março, foi localizada caída as margens da rodovia com a chave e um comprovante de pagamento da praça de pedágio.

Diante o fato o veículo foi levado, pelo serviço de guincho da concessionária, até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil e o caso registrado para as devidas providências.

