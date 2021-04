Regional 06/04/2021 15:18 marretaurgente.com.br BR - 163: Viatura bate em carreta e dois policiais penais morrem em MT (vídeo) Dois policiais penais, ainda não identificados, morreram e um ficou gravemente ferido ao se envolverem em um grave acidente, no início da tarde desta terça-feira (6), na BR-163 próximo à cidade de Nova Mutum (245 km de Cuiabá). Os agentes estavam em uma viatura que bateu de frente em uma carreta. Os agentes eram da cidade de Alta Floresta. Eles estavam em Cuiabá e retornavam ao Norte do Estado. Dois policiais penais que estavam na traseira morreram. O agente que estava no banco do passageiro ficou ferido gravemente, inclusive com fratura exposta. Ele foi identificado como N. Dias. Devido ao acidente, o motorista da viatura foi arremessado. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor. O motorista da carreta, que também não teve o nome revelado, também ficou ferido. A causa do acidente será investigada pela Polícia Civil.

