Regional 07/04/2021 06:06 G1MT Família retira paciente com Covid-19 unidade hospitalar sem ter tido alta após discussão com médico em Sinop Família alegou negligência médica. Após a retirada, o paciente foi internado em um hospital particular. Foto: Reprodução Um paciente diagnosticado com Covid-19 e com 60% do pulmão comprometido foi retirado do Posto de Saúde do Ibirapuera , em Sinop, no norte do estado, à força pela família, na noite dessa segunda-feira (5), após uma discussão com o médico responsável pelo atendimento. De acordo com a polícia, o paciente tem problemas físicos e mentais e sofre de hipertensão e problemas renais, o que o coloca no grupo de risco. Conforme relato da família à polícia, após o teste positivo para Covid e exame de tomografia, o médico teria falado para os familiares que não tinha o que fazer e que deveriam levar o jovem de volta para casa. A família então questionou o profissional que, dois dias antes, teria liberado a mãe do jovem para tratamento em casa dizendo que não tinha como tratar no hospital, no entanto, dois dias depois, ela precisou ser internada às pressas. De acordo com os parentes do paciente, houve negligência médica. Após os questionamentos da família, o médico então solicitou a transferência e internação do paciente em outra UPA, mas informando que a ambulância demoraria e que se a família retirasse ele de lá, chamaria a polícia. Inconformados com a situação, a família optou por retirar o jovem à da unidade e levá-lo para um hospital particular por conta própria. No local, o médico da unidade pediu a internação dele com urgência. Em nota, a prefeitura de Sinop informou que a UPA também registrou um boletim de ocorrência sobre o caso, pois o paciente foi retirado sem alta médica. Segundo a prefeitura, como não houve liberação do médico e nem assinatura de documento com alguém se responsabilizando pela saída, foi preciso o registro de um boletim de ocorrência para resguardar os profissionais e a unidade de saúde.

