Regional 07/04/2021 16:22 PM recupera veículos em Cuiabá, Rondonópolis e Nova Canaã do Norte A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Dois carros de passeio e uma motocicleta foram recuperados de domingo a terça-feira (07 a 09.04), na capital, Rondonópolis e Nova Canaã do Norte. A equipe da 20ª Companhia de Força Tática realizava patrulhamento pelo bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá e informada que dois homens tinham abandonado um Fiat Mobi branco. Em contato com o proprietário, ele confirmou o furto e providenciou o serviço de guincho que levou o veículo até a Delegacia. Em Rondonópolis, no bairro Vila Cardoso, os policiais do 5º BPM recuperaram um Fiat Uno vermelho que horas antes tinha sido roubado de uma residência. Os criminosos abandonaram o carro em uma rua no mesmo bairro. Em Nova Canaã do Norte, os policiais do 2º Pelotão foram informados que uma motocicleta Honda Bros preta estava caída nas margens do KM-199. No local, o veículo danificado estava com a chave e sem o painel. A moto foi roubada no dia 29 de março, na cidade de Carlinda.

