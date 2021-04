Regional 07/04/2021 16:39 Reporter MT Prefeito compra 10 mil litros de iogurte e 35 mil kg de carne em MT; gasto é de R$ 3 milhões Compras estão divididas entre três contratos da Prefeitura de Alto Boa Vista; município tem pouco mais de 5 mil habitantes Em meio à pandemia, o prefeito de Alto Boa Vista (1.059 km de Cuiabá), José Pereira Maranhão (PTB), assinou três contratos autorizando a compra de R$ 3 milhões em itens de gênero alimentício, materiais de limpeza, dentre outros, para uso em todas as secretarias da cidade. Entre os itens comprados, estão 2.450 pacotes de coco ralado (R$ 13.475), 10,5 mil litros de iogurte (R$ 47.040) e 1.750 bombons Lacta (R$ 51.887). O prefeito também vai comprar 7 mil quilos de carne moída de 2ª; 21 mil kg de carne seca; 7 mil kg de carne bovina de 1ª e 1,4 mil kg de carne suína. Somente com proteína animal, a prefeitura vai gastar R$ 260 mil em 2021. A compra realizada pela prefeitura vem em um dos momentos mais críticos em Mato Grosso, quando o número de casos e mortes provocados pela covid-19 só crescem. Os dados das compras foram publicados no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do dia 30 de março. A aquisição foi dividida em três contratos que totalizam R$ 3.228.420. Clique aqui para ver o documento. Em uma das atas, é possível visualizar que o valor de R$ 120.400 será gasto em copos descartáveis do fornecedor. Outra descreve apenas a compra de leite pasteurizado, no valor de R$ 57.750,00. Outra contrato está com um montante de R$ 1.899.004,80. Entre os itens adquiridos, estão mais copos descartáveis, no valor de R$ 35.000, R$ 203.000 em polpa de fruta natural e R$ 58.275 em suco em pó. A equipe de reportagem tentou entrar em contato com a prefeitura, mas não teve retorno.

