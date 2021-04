Regional 08/04/2021 07:12 KAMILA ARRUDA Estado apela à Anvisa para liberar doses de vacina da Rússia Governador Mauro Mendes anunciou a compra de 1,2 milhões de doses da Sputnik V para MT O governador Mauro Mendes (DEM) participou, na noite desta terça-feira (6), de uma reunião com a diretoria da Anvisa para tratar sobre a vacina russa Sputnik. Ele fez um apelo à agência para que libere lotes da vacina de forma emergencial. "Temos o dinheiro para pagar e pedimos autorização da Anvisa. Nos ajude! O que precisamos fazer? Se erramos, nos diga o que fazer. Precisamos saber, objetivamente, o que fazer para colocar mais essas doses no nosso país", disse o governador, durante o encontro, que foi realizado por videoconferência. A liberação da Anvisa pode significar novas doses de imunizantes para o Estado. Na semana passada, Mendes anunciou a aquisição de 1,2 milhão de doses da Sputnik. A compra será feita por meio do consórcio dos governadores da Amazônia, que conseguiu assinar um contrato com o Fundo Soberano Russo para a compra de 37 milhões de doses. Além deles, o consórcio do Nordeste também fez a compra e também esteve representado na reunião. De acordo com o governador de Mato Grosso, a compra da vacina russa se deu porque o imunizante já foi liberado em 50 países. Em resposta, a Anvisa garantiu que mandará técnicos à Russia para verificar as condições da fabricação da vacina. A vacina russa Sputnik V ainda não teve o uso autorizado pela Anvisa por falta de dados técnicos. O fato pode atrasar a chegada das doses e, consequentemente, o calendário elaborado pelo Governo do Estado. De acordo com Mauro Mendes, o primeiro lote da vacina está previsto para chegar no final deste mês.

