Regional 08/04/2021 13:52 Andhressa Barboza - RDNews Barranco tem melhora e deixa a UTI após 52 dias internado em SP com Covid-19 Após 52 dias internado devido à Covid-19, o deputado estadual Valdir Barranco (PT) recebeu alta da UTI nesta quinta (8). Ele contiuará internado no Incor em São Paulo, mas agora em uma enfermaria e poderá receber visitar dos familiares. Barranco ficou quase 40 dias intubado. De acordo com a assessoria do parlamentar, a evolução dos últimos dias tem sido promissora e, há uma semana, ele se alimenta sem a sonda. Barranco avança na reabilitação com procedimentos como fisioterapia da fonoaudiologia. "São quase dois meses de internação e de muita luta pela vida, de perseverança e de garra de nosso querido companheiro Barranco. Graças à união de nossos melhores propósitos, Barranco não lutou e perseverou sozinho. Agradecer toda a equipe médica que cuida e trata dele é quase nada perto do que os profissionais de saúde fazem nesta travessia tão difícil. Muito obrigado a todos que cuidam dele e de tantos mais", diz nota.

