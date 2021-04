Regional 08/04/2021 18:43 Visao noticia Colisão entre carros na BR-163 deixa três pessoas feridas Foto: Reprodução O Corpo de Bombeiros e equipe de resgate da Rota do Oeste foram acionados para socorrer três vítimas de acidente no km 854 da BR-163, no bairro Camping Club em Sinop. A colisão envolveu uma camionete Ford Ranger, prata, e um Fiat Uno.

De acordo com informações, a equipe de resgate verificou que há três pessoas em estado grave. Uma mulher ficou presa as ferragens e precisou ser resgatada após o corte da lataria.

As vítimas serão encaminhadas ao Hospital Regional de Sinop.

Segundo informações obtidas no local, a camionete estava no trevo de acesso ao município de Juara e o Fiat Uno seguia na BR163 sentido a Sinop quando teve a frente cortada. Com o impacto o Uno rodou na pista e as vítimas ficaram presas das ferragens.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar o boletim de ocorrência e saber as reais causas do acidente.

