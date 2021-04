Regional 08/04/2021 19:04 Hipernoticias MT - Homem tenta matar esposa com tijolada na cabeça e acaba preso Uma mulher sofreu uma tentativa de homicídio após ser agredida com um tijolo na cabeça nesta quarta-feira (7) em Torixoréu (a 570 km de Cuiabá). O marido da vítima, que é o principal suspeito, foi preso em flagrante. Ele estava escondido em um matagal. Segundo informações da Polícia Militar, a mulher, que é deficiente visual, relatou que o homem chegou embriagado na residência e ambos tiveram uma discussão. Em dado momento, a vítima teria sentado em uma cadeira e foi surpreendida com um golpe na cabeça. Após agressão, a mulher saiu correndo ensanguentada e desorientada, até que conseguiu acionar os militares. Em posse das características do suspeito, os policiais militares iniciaram diligências pela região, localizando o agressor em um matagal nas proximidades da casa. Segundo informações, o agressor não teria concretizado o homicídio, devido o tijolo ter se quebrado quando ele atingiu a cabeça da vítima.

A mulher foi encaminhada para uma unidade hospitalar, onde foi atendida por uma equipe médica. Já o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

