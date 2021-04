Regional 09/04/2021 06:49 RDnews MT - Pastor suspeito de estuprar a amiga da sua filha se entrega à Polícia Civil Um pastor é suspeito de estuprar uma adolescente, de 13 anos, que era amiga da filha dele. Ele foi preso pela Polícia Civil em Poconé. nesta segunda (5). De acordo com o delegado Maurício Maciel Pereira, as investigações iniciaram em 2020 em Poconé, após a Polícia Civil ser comunicada sobre os abusos cometidos contra a adolescente. Segundo as investigações, o suspeito havia chegado há pouco tempo na cidade. A vítima logo se tornou amiga de igreja da filha do pastor. Com a amizade entre as duas, o suspeito aproveitava as ocasiões em que a menor ia dormir em sua casa para praticar os abusos. A menina decidiu revelar os fatos para a mãe, que registrou a ocorrência na polícia. A prisão dele foi decretada pela Justiça à época, mas ele fugiu. Recentemente, as investigações foram retomadas e os investigadores descobriram que o suspeito estava frequentando uma igreja em Várzea Grande. Através da negociação com os policiais, o suspeito se apresentou na Delegacia de Poconé na presença do advogado, ocasião em que teve a ordem de prisão cumprida. (Com Assessoria).

