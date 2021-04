Regional 09/04/2021 08:02 Thalyta Amaral/Gazeta Digital PM apreende 126 tabletes de maconha escondidos em Mato Grosso Foto: Divulgação A Polícia Militar apreendeu na noite de quinta-feira (8) em uma casa em Itanhangá (150 km ao norte de Cuiabá) 126 tabletes de maconha escondidos. Três homens e uma mulher foram presos. O grupo foi localizado durante as buscas por um carro roubado em Tapurah (433 km a médio-norte). Os policiais receberam informações de que o veículo estava escondido em uma casa em Itanhangá. Ao chegarem no local, eles encontraram o carro, que tinha 49 tabletes de maconha escondidos dentro. O restante da droga foi encontrada em uma construção no terreno, dentro de um fundo falso. Os suspeitos presos estavam na casa onde ocorreu a apreensão e também em residências próximas. Com eles foi apreendido mais de R$ 26 mil em dinheiro, além de uma arma calibre 9mm com 8 munições intactas e um papelote e pasta base de cocaína e 11 celulares. O caso é investigado pela Polícia Civil.

