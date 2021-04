Regional 09/04/2021 16:30 portal sorriso Acidente entre três carretas deixa motorista ferido na BR-163 Um acidente envolvendo três carretas foi registrado, nesta sexta-feira, no km 763 da BR-163, em Sorriso. Um dos motoristas foi socorrido e levado para o Hospital Regional (HRS).

A equipe de resgate da Rota do Oeste esteve local prestando socorro, bem como o Corpo de Bombeiros. Segundo a concessionária responsável pela rodovia, o tráfego está totalmente interditado.

De acordo com as informações as três carretas seguiam sentido Sorriso. Duas delas estavam paradas na pista por conta de reparos da Rota do Oeste. A terceira carreta acabou batendo na traseira de um veículo de carga, que acabou atingindo o da frente.

O motorista do veículo que provocou o acidente sofreu fratura nas pernas. Ele foi retirado de dentro da cabine pelo Corpo de Bombeiros. Porém, não precisou ser desencarcerado, haja vista que não estava preso às ferragens.

As causas e responsabilidades passam a ser apuradas.

