Regional 10/04/2021 06:48 Paranaíta: Homem é detido transportando arma de fogo em motocicleta Foto: Divulgação O caso foi registrado nesta sexta-feira (09), durante rondas militares do 4° Pelotão de Polícia Militar avistaram o homem transportando uma arma de fogo. Em posse do suspeito ainda foram apreendidas munições.

Conforme registro da Polícia Militar, em rondas pela zona rural próximo ao núcleo urbano, a guarnição encontrou um homem que seguia de motocicleta com um objeto que aparentava ser uma espingarda. Ao perceber a polícia, o homem dispensou o objeto e seguiu, sendo abordado logo em seguida.Em buscas pessoais foram localizadas 04 munições intactas de calibre .36. A guarnição localizou próximo ao suspeito o objeto que havia sido dispensado. Uma arma de fogo tipo espingarda cal. 36 com uma muniçao defragada e uma espingarda de presão 5.5. Para a polícia o homem disse ser proprietario das armas, e que estaria indo para uma propriedade rural. Diante os fatos foi conduzido por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

