Covid mata bebês recém-nascidos em Mato Grosso

Boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) mostra que criança de Colniza morreu vítima da doença nesta sexta; no dia 17 de março, outro bebê morreu em Cuiabá

Uma criança de menos de um ano morreu de covid em Colniza, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) desta sexta-feira (9). O boletim não especifica idade em meses, mas informações extraoficiais que estão circulando na imprensa é que a bebê era uma recém-nascida.

No dia 17 de março deste ano, outro bebê também morreu vítima da doença no Estado. A criança tinha apenas 6 meses e estava internada no Hospital Referência, antigo Pronto-Socorro de Cuiabá.

Nas últimas 24 horas, Mato Grosso registrou 84 mortes pela doença e mais de 2,5 mil novos casos.

Mato Grosso já acumula 8.487 mortes pela doença e 327.449 infecções confirmadas pelo Laboratório Central de MT (Lacen). Do total de infectados, 13.357 estão em isolamento domiciliar e 303.501 estão recuperados.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de covid-19 estão: Cuiabá (69.850), Rondonópolis (24.578), Várzea Grande (21.089), Sinop (16.369), Sorriso (12.018), Tangará da Serra (11.174), Lucas do Rio Verde (10.764), Primavera do Leste (9.533), Cáceres (7.092) e Alta Floresta (6.333).