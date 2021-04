Regional 10/04/2021 13:30 www.rdnews.com.br MT - Homem se masturba em frente a criança e é linchado por 50 pessoas em Querência Foto: Divulgação Homem de 43 anos foi linchado por 50 pessoas na noite desta quinta (8) por se masturbar em frente a uma menina de 9 anos. Crime aconteceu em Querência (a 961 km de Cuiabá). Polícia Militar (PM) precisou disparar 3 vezes para dispersar os populares. De acordo com o registro, homem repetiu o ato por três dias consecutivos em frente a uma distribuidora de bebidas do município. Ele retirava o pênis para fora e chamava a menina para tocá-lo. Populares, então, começaram a agredi-lo. Criminoso teve várias lesões pelo corpo e foi encaminhado para o hospital municipal. Aos policiais, ele relatou que já responde pelo crime de violência doméstica no município de Barra do Garças e que estava em Querência a apenas 5 dias. Crime deve ser investigado.

Veja também sobre Querência Barra do Garças linchado Policia Militar Voltar + Regional