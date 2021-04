Regional 10/04/2021 18:45 www.hnt.com.br MT - Bandido invade casa e esfaqueia pastor da Assembleia de Deus durante roubo O pastor da Assembleia de Deus Irineu Vital da Rocha, 52 anos, e sua esposa, Matildes Angélica Sousa Rocha, 57 anos, foram esfaqueados durante uma tentativa de roubo, na residência do casal. O fato aconteceu na madrugada deste sábado (10), na cidade de Primavera do Leste (240 km de Cuiabá). O ladrão foi preso em flagrante. À Polícia Militar, o bandido, que foi identificado como Leandro Augusto de Souza Araújo, 26 anos, disse que entrou na casa do religioso ao escalar o muro da residência. Ele explicou que subiu no telhado que dava acesso à janela do banheiro de um dos quartos. Após invadir a casa, Leandro foi ao quarto do pastor, acordou a vítima e anunciou o roubo. O ladrão exigiu dinheiro e objetos de valor. Durante a ação criminosa, o pastor se assustou e tentou tomar a faca do criminoso. Diante da tentativa de reação, Leandro esfaqueou Irineu. Logo depois, o criminoso foi surpreendido pelo genro de Irineu, que é policial militar. O agente ordenou para que Leandro largasse a faca e se entregasse. Entretanto, o criminoso foi pra cima do PM e tentou esfaqueá-lo. Rapidamente, o policial reagiu e atirou no bandido. Mesmo ferido, Leandro ainda arremessou a faca no agente. Entretanto, o militar não ficou ferido. O PM chamou a Polícia Militar que prendeu Leandro em flagrante. Após a detenção do criminoso, o PM percebeu que a sogra também havia sido esfaqueada. Um familiar do casal, que não teve o nome revelado, encaminhou Irineu e a esposa ao hospital da região. Conforme o primeiro boletim médico, as lesões causadas no pastor são graves. Já o quadro clínico de Matildes não foi revelado. Após os fatos, Leandro foi encaminhado ao pronto atendimento para receber atendimento médico. Ele recebeu alta e foi encaminhado à delegacia. Ele deverá responder pelo crime de tentativa de latrocínio. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Voltar + Regional