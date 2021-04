Regional 11/04/2021 09:02 RDnews INTIMIDAÇÃO: Prefeito em MT recebe ameaça por telefone e faz BO: amanhecer com boca cheia de formiga Oprefeito de Brasnorte, Edelo Marcelo Ferrari (DEM), registrou boletim de ocorrência em que relata ter sofrido suposta ameaça de morte de uma pessoa desconhecida por telefone, na última terça (6). Segundo Edelo, ele, em entrevista ao , ele recebeu uma ligação por volta das 16h40 de um número com prefixo 69, indicando que o contato foi feito por alguém que cadastrou o número em Rondônia. Do outro lado da linha, a pessoa disse a ele que tinha chegado “ontem” na prefeitura e já queria fazer um monte de coisa. Segundo o prefeito, a pessoa disse: “se eu fosse você, parava de mexer onde está mexendo para não amanhecer com a boca cheia de formiga”. Em seguida, o interlocutor teria sentenciado que o recado estava dado e, em menos de dez minutos, fez outra ligação repetindo as mesmas palavras. O prefeito salienta que a voz do interlocutor estava distorcida e que chamou o advogado em seguida, que o orientou a comunicar o caso ao Ministério Público e registrar a denúncia na Polícia Civil. Para ele, as ameças podem ter ligação com recentes mudanças no quadro de funcionários de setores, o que pode ter deixado algum deles irritado. Ele frisa que que, desde terça, não recebeu outras ligações. Empresário na cidade, é a primeira vez que ele assume um cargo eletivo e afirma que não está abalado. “Vou fazer o que tem que ser feito no município. Mesmo que isso vá descontentar um ou outro, eu vou fazer”, enfatiza.

Veja também sobre INTIMIDAÇÃO Brasnorte ameaça de morte Edelo Marcelo Ferrari Ministério Público denúncia Voltar + Regional